Тюмень, 3 сентября, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Тюмень получит из федерального бюджета 500 млн рублей на реконструкцию улицы Мельникайте от моста через реку Туру до улицы Дружбы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

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В распоряжении уточняется, что деньги выделяются для ускорения реализации проекта. По итогам освоения средств объект должен быть завершён в 2020 году на 60%.

По окончании реконструкции в ноябре 2021 года участок ул. Мельникайте от моста через Туру до ул. Дружбы расширят до шести полос. Реконструкцию производит компания «Мостострой-11».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить 4,95 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах РФ. Помимо Тюменской области, в числе получателей трансфертов — Башкирия, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край.