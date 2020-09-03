Киев, 3 сентября, 2020, 19:36 — ИА Регнум. Скандальный украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу белорусского президента Александра Лукашенко с формулировкой«пособник террористов и российских оккупантов».

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988.СССР Черная метка

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Претензии предъявляются украинским сайтом Лукашенко по делу так называемых вагнеровцев. Другая причина «опалы» — заявление Дональда Туска (бывший премьер-министр Польши и бывший председатель Европейского совета).

Туск, как отмечается, привёл в одном из интервью слова Лукашенко о намерении стать президентом объединённого белорусско-украинского государства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии президентских выборов в Белоруссии были задержаны 33 российских гражданина. Украина потребовала передать их ей, что белорусские власти сделать отказались.