Москва, 3 сентября, 2020, 19:16 — ИА Регнум. Средняя цена литра бензина в России за период с 24 по 31 августа выросла на одну копейку и достигла 45,73 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Цена на дизельное топливо за этот же период в среднем не изменилась и сохранилась на уровне 48,05 рубля за литр.

По состоянию на 31 августа средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 43,15 рубля, марки АИ-95 — 46,93 рубля, марки АИ-98 — 52,94 рубля.

По данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 21 центре субъектов Федерации. Наиболее заметно он подорожал в Биробиджане — на 0,4%.

Снижение цен на бензин также отмечено в семи региональных центрах. Более всего он подешевел в Кызыле — на 0,4%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.