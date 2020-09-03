Киев, 3 сентября, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Главные врачи ряда медицинских учреждений на Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе.

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Об этом доложили президенту страны Владимиру Зеленскому на совещании первых лиц государства сегодня, 3 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что главврачи поступают так, поскольку боятся административного наказания для больниц. Подробности о том, сколько было таких инцидентов и в каких регионах страны — публично озвучены не были.

Сам Зеленский заявил, что это «опасная и недопустимая» ситуация.

«Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом», — подчеркнул он.

Напомним, что, по официальной информации, за время наблюдений с начала марта коронавирус на Украине обнаружили у 11,5 тыс. медработников.