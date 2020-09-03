Саранск, 3 сентября, 2020, 18:54 — ИА Регнум. В Мордовии вновь смягчаются ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности глава республики Владимир Волков.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Пустое кафе

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Так, могут возобновить работу рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные организации общепита. При этом сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий: банкетов и поминок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 3 сентября выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 5556 случаев заражения SARS-CoV-2. Показатель роста заболеваемости в регионе достаточно стабилен. Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом варьируется от 31 до 33 случаев в течение последних трёх недель — с 13 августа.

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