Подгорица, 3 сентября, 2020, 18:45 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали итоги прошедших в Черногории 30 августа парламентских выборов. В сообщении говорится, что в ведомстве «внимательно следят за итогами».

Флаг Черногории

«С сожалением отмечаем, что и на нынешнем ответственном этапе, когда местным партиям и партийным коалициям предстоит определить будущую конфигурацию законодательной и исполнительной власти, вновь оживились спекуляции насчет «внешнего влияния» на внутричерногорские процессы, в том числе со стороны России. Не исключены провокации», — говорится в сообщении МИД России.

«Разумеется, не собираемся вмешиваться в чужие внутренние дела, ожидаем аналогичного поведения от всех, кому важна стабильность на Балканах», — заключают в министерстве.

Напомним, что по результатам выборов правящая партия ДПС во главе с президентом Мило Джукановичем, управляющим страной уже 30 лет, потерпела поражение. Оппозиционные коалиции набрали достаточно голосов для создания парламентского большинства и формирования нового правительства.