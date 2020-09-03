Москва, 3 сентября, 2020, 18:38 — ИА Регнум. Министры обороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх на встрече в Москве обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран, сообщает 3 сентября департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Минобороны России Переговоры глав военных ведомств России и Индии

Отмечается, что в ходе встречи Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх обсудили «дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнёрства».

При этом Сергей Шойгу отметил, что Россия и Индия являются сторонниками многополярной системы международных отношений.

«Россия и Индия выступают как равноправные партнеры в мировых делах. Наши страны — сторонники формирования многополярной демократической системы международных отношений, основанной на строгом соблюдении правовых норм и опирающейся на центральную роль ООН», — сказал Сергей Шойгу.

Кроме того, глава Минобороны РФ подчеркнул «колоссальный» потенциал российско-индийского сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент Индия является самым крупным заказчиком и покупателем на мировом рынке вооружений.