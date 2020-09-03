Подгорица, 3 сентября, 2020, 18:23 — ИА Регнум. «Демократический фронт» приложит все усилия для того, чтобы в будущем Черногория отозвала признание независимости Косово. Об этом заявил 3 сентября один из лидеров этого политического объединения, председатель партии «Движение для перемен» Небойша Медоевич.

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«Хотя я сам представитель прозападной политической организации, я абсолютно за пересмотр решения о признании Косово. Это решение — самый большой позор Черногории», — заявил Медоевич в интервью порталу Srbininfo.

По мнению Медоевича, решение черногорского правительства признать Косово противоречит государственным интересам его страны, так как Черногория должна хранить союзничество с Сербией.

«Это два разных государства, но история и реальный интерес говорят о том, что мы с Сербией должны быть союзниками. Если бы я оказался во главе нового правительства, первым делом разработал бы с Сербией ряд межгосударственных соглашений, стер бы границы, предприятия из Сербии смогли бы работать в Черногории на одинаковых условиях с отечественными. Также разрешил бы двойное гражданство… Нельзя допустить, чтобы Черногория сделала хотя бы один шаг против интересов Сербии», — заявил Медоевич.

Напомним, что Небойша Медоевич является одним из лидеров политического объединения «Демократический фронт», которое, вместе с другими коалиционными партнерами, сможет формировать новое черногорское правительство по итогам выборов 30 августа.

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