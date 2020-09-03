Озёрск, Челябинская область, 3 сентября, 2020, 18:18 — ИА Регнум. В Озёрске Челябинской области местный гражданин не заплатил в бюджет более 5 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, в 2016—2018 годах бизнесмен уклонился от уплаты налогов с продажи недвижимости и движимого имущества. Это было сделано с помощью внесения в декларацию недостоверных сведений о размере полученных им доходов от сделок.

Сейчас органы следствия собирают и закрепляют доказательства по уголовному делу. Также принимаются меры к погашению задолженности.