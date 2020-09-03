Архангельск, 3 сентября, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский предложил сменить отраслевой принцип развития региона на территориальный.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Александр Цыбульский

«Много лет мы развивали регион, да и страну в целом, по отраслевому принципу: разрабатывали программы с целью сделать эффективнее каждую отрасль, но не привязывали всё это к конкретной территории. В результате везде фиксировали положительные изменения, а люди этого не замечали, потому что им требовалось совсем другое», — заявил Цыбульский.

Напомним, в Архангельской области разрабатывают программу развития региона. По словам врио губернатора, она не будет противоречить принятой ранее Стратегии развития области, а будет являться ее «техническим заданием».