Москва, 3 сентября, 2020, 18:16 — ИА Регнум. В Москве после ограничений восстановилось большинство отраслей экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики столицы.

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«Практически все отрасли московской экономики демонстрируют высокие темпы роста при выходе из карантинных ограничений», — рассказали в пресс-службе.

В комплексе отметили полной восстановление торговли — одного из самых заметных секторов экономики. Обороты в июле 2020 года превысили на 18,4% показатели июля 2019 года. В августе рост составил 10,9% по отношению к прошлогодним результатам. Также растут сфера услуг, промышленное производство, восстанавливает обороты малый и средний бизнес.