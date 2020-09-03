Тбилиси, 3 сентября, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Кибератака, произведенная неизвестными 1 сентября на систему минздрава Грузии, могла быть предпринята российскими спецслужбами, заявил 3 сентября глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

По его словам, это тяжкое преступление было произведено с целью овладеть базой данных ведомства, в том числе информацией о действующем возле Тбилиси центре имени Ричарда Лугара, подозреваемого в работах над биологическим оружием.

«Согласно собранным на данном этапе доказательствам, указанная кибератака была осуществлена специальной службой одной из зарубежных стран», — уже заявили в МВД Грузии, пообещав обратиться за помощью к странам-партнерам.