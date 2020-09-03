Москва, 3 сентября, 2020, 18:12 — ИА Регнум. 22-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич попал в сферу трансферных интересов каталонской «Барселоны». К футболисту проявляет интерес новый главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман. Transfermarkt оценивает хорвата в 22 миллиона евро.

Антон Зайцев Никола Влашич

В текущем сезоне Влашич принял участие в 4-х матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.