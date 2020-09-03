Санкт-Петербург, 3 сентября, 2020, 18:11 — ИА Регнум. В 2020 году доходная часть бюджета Санкт-Петербурга уменьшится почти на 130 млрд рублей, в том числе из-за последствий пандемии коронавируса для экономики города. Об этом стало известно в ходе «нулевых чтений» бюджета на 2021 год, состоявшихся в городском Законодательном собрании.

Дарья Драй ИА REGNUM 8 Здание Смольного

Падение доходов казны произойдет не только по сравнению с принятыми еще в ноябре 2019 года контрольными цифрами бюджета-2020, но и по сравнению с параметрами, установленными в ходе «коронавирусной» корректировки бюджета весной 2020 года.

«Доход города в текущем году составит 545,3 млрд рублей, а в изначальной версии, утвержденной еще в ноябре 2019 года, предполагалось, что город получит 674,9 млрд рублей (573,1 млрд весной), а потратит 727,7 млрд рублей (677,1 млрд весной)», — пишет по материалам «нулевых чтений» издание «КоммерсантЪ».

Таким образом, доходная часть бюджета Петербурга сокращается на 129,6 млрд рублей (19,2%). Итоговый дефицит бюджета составит 111,2 млрд рублей. Это более чем в десять раз больше, чем в 2019 году (10,5 млрд рублей). В ноябре 2019 года предполагалось, что в 2020 году дефицит составит только 52,8 млрд рублей.

Приблизиться к изначальным параметрам бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год теперь планируется только к 2023 году.

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Как отмечали ранее в Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, наиболее пострадавшими от пандемии стали отрасли потребительского сектора петербургской экономики. Так, оборот розничной торговли в первом полугодии 2020 года снизился на 8,1%. Также на 21,1% снизился объем платных услуг населению и на треть — оборот общественного питания. Индекс промышленного производства по итогам полугодия снизился на 5,9% к соответствующему периоду прошлого года.

В комитете ожидают, что в 2021 году экономика города почти восстановится до уровня 2019 года. А в 2022—2023 годах прогнозируется рост валового внутреннего продукта в среднем на 3,3% в год.