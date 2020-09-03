Кострома, 3 сентября, 2020, 18:06 — ИА Регнум. Статистики: COVID-19 не сказался на финансовых успехах костромских организаций

Коронавирус не повлиял на результаты финансовой деятельности организаций Костромской области. Такие данные содержатся в докладе «Костромастата», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В январе — июне 2020 года в регионе из наблюдаемых предприятий (не учитываются субъекты малого предпринимательства, кредитные и некредитные финансовые организации, государственные и муниципальные учреждения) насчитывалось 54% прибыльных организаций, что всего на 0,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из наблюдаемых организаций в текущем году 116 получили прибыль в размере 6,8 млрд. рублей, 99 сработали с убытком в 1,1 млрд. рублей. Для сравнения, прибыль и убытки организаций в аналогичный период 2019 года были больше на 300 млн. рублей — 7,1 млрд. и 1,4 млрд. рублей соответственно. Сальдированный финансовый результат организаций региона (прибыль минус убыток) в январе-июне 2020 года составил 5,7 млрд. рублей и остался на уровне прошлого года.

По мнению председателя комитета Костромской областной думы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олега Скобелкина, представленные цифры достаточно близки к реальности. Предприятия, определяющие экономику региона, продолжали работать во время ограничений и пострадали от пандемии в малой степени. Сильнее всего коронавирус «ударил» по сфере услуг и малому бизнесу, попавшему под запреты.

«Сальдированный финансовый результат организаций региона за первое полугодие 2020, озвученный статистиками, вполне может быть соразмерен с прошлым годом. Крупный бизнес, основные производства, определяющие экономику региона работали в период пандемии. Да, ранее дума называла цифру потерь — 5 млрд (такую сумму, по мнению экспертов, за счёт налоговых и неналоговых доходов может потерять бюджет Костромской области по итогам 2020 года — ИА REGNUM). На 1 июля убытки бюджета с начала года были на уровне 1,5 млрд. рублей. Потеряли мы прежде всего от малого бизнеса, простоя сферы услуг из-за ограничений. Но малый бизнес всё-таки не является определяющим для экономики региона»

Несмотря на оптимистичные показатели первого полугодия, прибыль крупного бизнеса региона по итогам года может уменьшиться, считает эксперт.

«Боюсь, что по итогам года у крупного бизнеса прибыли будет меньше, издержки всё равно будут. Круг то замкнутый. В любом случае, конечный потребитель крупных предприятий — это либо малый бизнес, либо физические лица», — сказал Скобелкин.

Согласно представленным данным, с убытком в 2020 году сработали все предприятия, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и паром, операциями с недвижимым имуществом, сбором и обработкой сточных вод.

Напротив, успешным в финансовом плане полугодие было для металлургических производств, деревообработки и строительства.