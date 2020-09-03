Статистика: COVID-19 не сломил экономику Костромской области
Кострома, 3 сентября, 2020, 18:06 — ИА Регнум. Статистики: COVID-19 не сказался на финансовых успехах костромских организаций
Коронавирус не повлиял на результаты финансовой деятельности организаций Костромской области. Такие данные содержатся в докладе «Костромастата», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
В январе — июне 2020 года в регионе из наблюдаемых предприятий (не учитываются субъекты малого предпринимательства, кредитные и некредитные финансовые организации, государственные и муниципальные учреждения) насчитывалось 54% прибыльных организаций, что всего на 0,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из наблюдаемых организаций в текущем году 116 получили прибыль в размере 6,8 млрд. рублей, 99 сработали с убытком в 1,1 млрд. рублей. Для сравнения, прибыль и убытки организаций в аналогичный период 2019 года были больше на 300 млн. рублей — 7,1 млрд. и 1,4 млрд. рублей соответственно. Сальдированный финансовый результат организаций региона (прибыль минус убыток) в январе-июне 2020 года составил 5,7 млрд. рублей и остался на уровне прошлого года.
По мнению председателя комитета Костромской областной думы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олега Скобелкина, представленные цифры достаточно близки к реальности. Предприятия, определяющие экономику региона, продолжали работать во время ограничений и пострадали от пандемии в малой степени. Сильнее всего коронавирус «ударил» по сфере услуг и малому бизнесу, попавшему под запреты.
Несмотря на оптимистичные показатели первого полугодия, прибыль крупного бизнеса региона по итогам года может уменьшиться, считает эксперт.
Согласно представленным данным, с убытком в 2020 году сработали все предприятия, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и паром, операциями с недвижимым имуществом, сбором и обработкой сточных вод.
Напротив, успешным в финансовом плане полугодие было для металлургических производств, деревообработки и строительства.