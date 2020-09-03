Москва, 3 сентября, 2020, 18:03 — ИА Регнум. В Москве готовится глубинная перестройка структуры экономики, сообщили 3 сентября корреспондентуИА REGNUM в пресс-службе комплекса экономической политики столицы.

Василий Иванов ИА REGNUM Курьер сервиса Яндекс.Еда

«В скором времени столице предстоит новая глубинная перестройка структуры экономики, в соответствии с последними реалиями», — рассказали в пресс-службе.

В комплексе отметили, что из-за эпидемии и кризиса усилилась роль онлайн-сервисов, что стало ключевым трендом трансформации экономики, вместе с индивидуализацией спроса и ростом потребления персональных товаров и услуг.

Поэтому, считают в комплексе, произойдёт развитие технологических гигантов, корпораций-платформ, распространяющих технологические подходы, таких как Яндекс, Сбербанк и Mail.Ru Group.