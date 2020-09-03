Москва, 3 сентября, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Извращенные интерпретации, которым подвергает историю Второй мировой войны официальная Варшава, не только вредят двусторонним отношениям с Россией, но и губительны для самой Польши, заявила 3 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Братание солдат венгерских и польских оккупационных войск в захваченной Чехословакии. 1938

Напомним, в 81-ю годовщину начала Второй мировой войны премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередной раз уравнял нацистскую Германию и СССР, заявив об их равной ответственности за развязывание войны.

«Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с попытками польского руководства спекулировать на крайне чувствительной для народов бывшего Советского Союза теме Второй мировой войны. Конечно, особо усердствует в медиапространстве премьер-министр Польши, который в попытках успокоить свои собственные политические воззрения или амбиции, а может быть, часть польского общества, которая ищет ответ на вопрос «кто виноват в наших военных поражениях», пытается отвести фокус общественного внимания со стратегических просчетов руководителей предвоенной Польши и переложить всю ответственность на внешние силы и цинично утверждает, что война была развязана Советским Союзом вместе с гитлеровской Германией», — сказала Мария Захарова.

При этом официальный представитель МИД России подчеркнула, что «сочетание извращенной интерпретации исторических событий с попыткой сыграть на самых глубоких чувствах», производимое Польшей, не может не возмущать.

Напомним, в 30-х годах ХХ века Польша была первым государством Европы, документально оформившим дружеские отношения с гитлеровской Германией, вместе с «третьим рейхом» участвовала в агрессии против Чехословакии и вела переговоры с Берлином о совместных военных действиях против СССР.