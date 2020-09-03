Москва, 3 сентября, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предположил, что актер Михаил Ефремов получит за ДТП со смертельным исходом только пять лет лишения свободы.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

«Я как заслуженный юрист России предполагаю, что суд приговорит его только к пяти годам лишения свободы», — отметил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Михаил Ефремов признал вину в ДТП со смертельным исходом. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии. Заседание суда, на котором будет оглашён приговор, состоится 8 сентября.