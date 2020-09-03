Москва, 3 сентября, 2020, 17:52 — ИА Регнум. В регионах учителя зарабатывают около 35 тыс. рублей, и большинству ради этих денег приходится работать на две полные ставки. Об этом 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил лидер движения «Школа — наше дело», член Центрального совета партии «Новые люди» Артём Соловейчик.

ИА REGNUM

«Педагог с низкой зарплатой, находящийся под прессом требований и претензий, не может нормально работать. Это ненормально, когда учитель проводит по 36 уроков в неделю, занимается внеурочной деятельностью, готовиться к урокам, а еще нужно успеть выполнить обязанности, которые в принципе не должны касаться учителя. За весьма скромную зарплату большинство педагогов вынуждены работать практически круглые сутки. Качественное образование и безопасность детей могут обеспечить только учителя с достойной зарплатой», — заявил Соловейчик.

По его мнению, государство может позволить себе установить единый базовый оклад в размере 70 тыс. рублей, эти деньги учителя должны получать из федерального бюджета. Регионы же исходя из своих финансовых возможностей могут назначить дополнительные надбавки и стимулирующие выплаты.

«Если платить педагогам достойную зарплату, выиграют все — и сами учителя, и родители, и дети. Я уверен, основа качественного образования, комфортной психологической обстановки и безопасности детей — это хорошо обеспеченный учитель», — указал Соловейчик.

Вторая проблема, которая напрямую влияет на качественную работу педагогов, — обилие отчётов и требований. Учитель должен всем: надзорным органам, чиновникам, представителям всевозможных ведомств, отметил Соловейчик.

В условиях соблюдения особых мер профилактики, когда за каждым классом закрепили отдельный кабинет, педагогов лишили возможности отдохнуть на перемене и оставили ровно одну минуту свободного времени, которую учитель тратит на переход из одного класса в другой. Человек находится в колоссальном напряжении с утра до вечера.

«Это абсурд, когда первоочередной задачей становится написание отчетов и исполнение десятков норм и требований, а на детей не остается ни сил, ни времени, ни нервов. Учитель должен быть с детьми, а не с бумагами. Нужно как минимум в два раза сократить количество отчетов и наконец-то дать педагогам возможность заняться своими прямыми обязанностями — воспитанием и образованием учеников», — пояснил Соловейчик.

По его мнению, ненормированный рабочий день и исполнение обязанностей, которые учителей в принципе не должны касаться, нужно заменить на стандартную 36-часовую рабочую неделю.

Из них 18 часов — это непосредственно уроки и столько же времени на подготовку к занятиям, ведение кружков, повышение квалификации и самообразование. Это лучший способ повысить престиж профессии и привлечь в школы для работы с детьми наиболее успешных и квалифицированных специалистов, считает Соловейчик.