Мадрид, 3 сентября, 2020, 17:47 — ИА Регнум. 24-летний французский фланговый атакующий полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар отказался переходить в «Порту», сообщает Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что руководство «матрасников» хочет продать француза. Стоимость футболиста, по оценкам transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.

Кирилл Венедиктов Тома Лемар

В прошлом сезоне Лемар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых не отличился ни единым результативным действием.