Кострома, 3 сентября, 2020, 17:45 — ИА Регнум. В бассейне муниципальной спортивной школы №6 в Костроме едва не утонул ребёнок. Об этом в четверг, 3 сентября сообщает СУ СК РФ по региону.

Gradkostroma.ru Бассейн спортивной школы №6 в Костроме

Вечером 2 сентября 11-летний мальчик обучался плаванию на спине. Для упрощения задачи тренер подложила под спину ребёнка специальную дощечку, позволяющую ему держаться на плаву. В какой-то момент преподавательница отвлеклась и отошла от ученика. Дощечка выскочила из-под тела ребенка, и мальчик, не умеющий плавать, ушел под воду. Там он находился около минуты, пока не был замечен другими детьми.

«Ребенок находится в коме под аппаратом ИВЛ. Врачи наблюдают его, но перспектива пока не понятна. Несовершеннолетний пробыл под водой достаточно долго», — рассказали ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

Тренером ребёнка выступала 72-летняя женщина. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, действиям администрации бассейна будет дана юридическая оценка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).