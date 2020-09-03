МИД Украины угрожает Белоруссии применением «жестких мер»
Киев, 3 сентября, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Киев готов применить жесткие меры в отношении Белоруссии, заявил 3 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Gazeta.ua».
По его словам, эти меры могут быть даже более радикальными, чем отзыв украинского посла для консультаций.
«Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко‑ и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации», — сказал Кулеба.
Глава МИД Украины заявил, что посол был отозван для демонстрации недовольства Киева решением властей Белоруссии о передаче ранее задержанных в Минске участников ополчения Донбасса России, а также возмущения «безосновательными» обвинениями во вмешательстве Украины во внутренние дела Белоруссии.
«Любое укрепление позиций России в Беларуси — это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине. И безопасностные — использование белорусской границы для операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии», — заявил предводитель украинского внешнеполитического ведомства.
Напомним, украинские нацисты, по их собственным публичным заявлениям, принимают самое деятельное участие в организации массовых антиправительственных беспорядков в Белоруссии, начавшихся 9 августа.