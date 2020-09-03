Киев, 3 сентября, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Киев готов применить жесткие меры в отношении Белоруссии, заявил 3 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Gazeta.ua».

Mvs.gov.ua Боевики украинских националистических формирований

По его словам, эти меры могут быть даже более радикальными, чем отзыв украинского посла для консультаций.

«Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко‑ и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации», — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины заявил, что посол был отозван для демонстрации недовольства Киева решением властей Белоруссии о передаче ранее задержанных в Минске участников ополчения Донбасса России, а также возмущения «безосновательными» обвинениями во вмешательстве Украины во внутренние дела Белоруссии.

«Любое укрепление позиций России в Беларуси — это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине. И безопасностные — использование белорусской границы для операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии», — заявил предводитель украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, украинские нацисты, по их собственным публичным заявлениям, принимают самое деятельное участие в организации массовых антиправительственных беспорядков в Белоруссии, начавшихся 9 августа.