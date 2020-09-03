Магнитогорск, Челябинская область, 3 сентября, 2020, 17:42 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области 3 сентября торжественно открыли памятник, посвящённый детям-труженикам тыла. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Magnitogorsk.ru Памятник «Военное детство» в Магнитогорске

Ранее, в 2019 году, к мэру Сергею Бердникову обратились труженики тыла. Они попросили увековечить память о трудовом подвиге детей в период войны. Глава города поддержал эту инициативу. В итоге памятник был оперативно создан.

Скульптурная композиция под названием «Военное детство» высотой почти три метра и весом около двух тонн была отлита в Екатеринбурге из бронзы. Её автором является член Московского cоюза художников Михаил Баскаков.