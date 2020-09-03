Москва, 3 сентября, 2020, 17:42 — ИА Регнум. В большинстве отраслей экономики Москвы растут зарплаты, сообщили 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комплекса экономической политики столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москвичи

«Важно, что уровень зарплат в Москве продолжает расти. Их рост наблюдался в большинстве отраслей городской экономики, кроме сектора обслуживания (гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы досуга и развлечений)», — рассказали в комплексе.

В пресс-службе привели данные статистики, по которым зарплата в Москве в первом полугодии 2020 года увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 96,8 тыс. рублей.

Динамику подтвердили и рост выплат по зарплатным проектам крупнейших банков. В июле 2020 года рост составил 5% по сравнению с показателем июля 2019 года.