Кострома, 3 сентября, 2020, 17:39 — ИА Регнум. На трёх сотрудников Буйского колледжа искусств в Костромской области упала штукатура с потолка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор образовательного учреждения.

Фото из группы колледжа в ВКонтакте Здание колледжа

«Все произошло в кабинете директора. Во время происшествия в кабинете находилась я и ещё двое преподавателей. На всех троих обрушился фрагмент потолка. Сотрясений у меня и моих коллег нет, но лёгкие и повреждения и ушибы мы получили. Мои коллеги в порядке, всем сразу оказали медицинскую помощь», — сказала директор Буйского колледжа искусств Елена Миронова.

По информации СМИ44, подвесная конструкция, установленная в кабинете в 2014 году, не выдержал массы старого потолка. Сегодня, 3 сентября, в Буе с проверкой ждут комиссию из Костромы. Специалисты проверят кабинет директора и надёжность остальных конструкций в здании.

На данный момент в Буйском колледже искусств под руководством 20 преподавателей обучается 65 студентов. Учеников готовят по трём специальностям: «инструментальное исполнительство», «хоровое дирижирование» и «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Сам колледж располагается в бывшем купеческом особняке, построенном на рубеже XIX и XX веков. Здание признано архитектурным памятником. Учредителем колледжа является Департамент культуры Костромской области.