На учителей колледжа искусств в Буе обрушился потолок
Кострома, 3 сентября, 2020, 17:39 — ИА Регнум. На трёх сотрудников Буйского колледжа искусств в Костромской области упала штукатура с потолка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор образовательного учреждения.
По информации СМИ44, подвесная конструкция, установленная в кабинете в 2014 году, не выдержал массы старого потолка. Сегодня, 3 сентября, в Буе с проверкой ждут комиссию из Костромы. Специалисты проверят кабинет директора и надёжность остальных конструкций в здании.
На данный момент в Буйском колледже искусств под руководством 20 преподавателей обучается 65 студентов. Учеников готовят по трём специальностям: «инструментальное исполнительство», «хоровое дирижирование» и «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Сам колледж располагается в бывшем купеческом особняке, построенном на рубеже XIX и XX веков. Здание признано архитектурным памятником. Учредителем колледжа является Департамент культуры Костромской области.