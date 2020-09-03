Москва, 3 сентября, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-31 над Баренцевым морем отогнал от границ РФ самолёт-разведчик Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, сообщает 3 сентября Национальный центр управления обороной РФ.

Mil.ru МиГ-31

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии», — уточняет Центр.

Для недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных сил ПВО Северного флота.

После разворота норвежского воздушного разведчика от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на свою базу.

«Весь полёт российского истребителя МиГ-31БМ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации норвежским самолётом не допущено», — подчеркивают российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября российский истребитель МиГ-31 осуществил перехват норвежского самолета Р-3С «Орион» над Баренцевым морем, а над Балтикой истребитель Су-27 «перехватил» самолет ВВС Германии.

Подобные случаи происходят у западных границ России почти ежедневно.