Москва, 3 сентября, 2020, 17:24 — ИА Регнум. В Москве в начале предстоящей недели ожидаются небольшие дожди и понижение температуры воздуха. Об этом сообщил 3 сентября заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ул. Ильинка. Москва

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 7 сентября, ночью ожидается +10…+15 °С, днём +20…+25 °С. Во вторник температура воздуха составит +10…+15 °С в ночные часы и +18…+23 °С днём.

«Дальше дневная температура потихонечку ползёт вниз, количество облаков увеличивается, местами небольшие дожди с начала будущей недели. Погода больше напоминает осеннюю», — приводит слова специалиста агентство «Москва».

В оставшиеся дни текущей недели температура в столице будет оставаться выше климатической нормы примерно на 5 градусов. Минимальная температура по ночам будет составлять +11…+13 °С, а днём воздух будет прогреваться до +21…+23 °С.

Напомним, накануне в центре погоды «Фобос» сообщили, что в центральной части России в 2020 году ожидаются две волны «бабьего лета».

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