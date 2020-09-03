Тамбов, 3 сентября, 2020, 17:18 — ИА Регнум. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Тамбовской области выделено дополнительно 265 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Эти средства вложат в ремонт дорог уже в этом году.

Дорога

Соответствующее распоряжение правительства подписал глава кабинета Михаил Мишустин. Средства будут направлены на ремонт дорог регионального значения и городских дорог в рамках нацпроекта уже в 2020 году.

Тамбовская область входит в число регионов, которые успешно реализуют нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также программы по развитию дорожной сети. Изначально в 2020 году в рамках нацпроекта в регионе планировали привести в порядок 34,35 км автомобильных дорог регионального и местного значения. Работы развернули на 16 объектах, три из которых — участки региональных трасс, а остальные — улицы областного центра. Два объекта уже сданы, остальные находятся в стадии завершения работ.

Позже правительство выделило дополнительно 265 млн рублей, которые направлены на ремонт улиц Воронежская и Фрунзе в Тамбове, а также 14,5 км региональной дороги Каспий-Староюрьево. Теперь дорожники получили еще 265 млн рублей. Дополнительные средства позволят сделать комфортными и безопасными еще больше тамбовских дорог.

В общей сложности в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет затрачено в 2020 году 1,337 млрд рублей.