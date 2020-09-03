Череповец, Вологодская область, 3 сентября, 2020, 17:15 — ИА Регнум. Десятки человек оказались вовлечены в порнобизнес в Череповце. Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Вологодской области, следователи разоблачили сеть из вебкам-порностудий, которые эксплуатировали юных девушек.

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Расследуя дело, правоохранители провели более 50 обысков, в отделы полиции доставили свыше 70 человек. При обысках в съемных квартирах, а также по месту жительства организаторов виртуальных борделей были обнаружены 18 миллионов рублей и наркотические средства.

По данным следствия, трое жителей Череповца создали сеть из более чем 30 вебкам-порностудий, где девушки за деньги обнажались перед виртуальными собеседниками. В основном это были иностранцы, они платили криптовалютой. Впоследствии эти суммы переводились в национальные валюты и обналичивались.

Организаторы преступного бизнеса арестованы на период следствия, им вменяют незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, в том числе с участием несовершеннолетних.