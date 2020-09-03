Москва, 3 сентября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Резкие колебания цен на нефть актуализировали вопрос о том, что нефтяная отрасль должна создавать большую добавленную стоимость. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 сентября заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Такая ситуация, связанная с волатильной цен на наши углеводороды, заставляет задумываться о более высоких переделах и высокой добавленной стоимости», — заявил Борисов.