Вице-премьер Юрий Борисов: торговать нефтью и газом — это преступление
Москва, 3 сентября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Резкие колебания цен на нефть актуализировали вопрос о том, что нефтяная отрасль должна создавать большую добавленную стоимость. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 сентября заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики».
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
«Такая ситуация, связанная с волатильной цен на наши углеводороды, заставляет задумываться о более высоких переделах и высокой добавленной стоимости», — заявил Борисов.
«Мы как страна, обладающая громадными запасами углеводородов, должны сегодня задуматься, что вообще торговать нефтью и газом… ещё в начале XX века говорили, что это преступление — нужно торговать продуктами переработки! Доля переработки у нас очень низкая. Конечно, мы имеем очень серьёзный потенциал развития в этом направлении. Это другие деньги, но это и другие инвестиции, чтобы создать условия для бизнеса, чтобы ему было выгодно идти в этом направлении, развивать более глубокие переделы», — указал он.