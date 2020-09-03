Москва, 3 сентября, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Любая мера, но не лишение свободы, была бы справедливой для Михаила Ефремова, признавшего вину в ДТП, заявил 3 сентября его адвокат Эльман Пашаев на заседании Пресненского суда Москвы.

Адриан ван Остаде. Адвокат в своем кабинете (фрагмент). 1637

Адвокат в суде заявил о честности и порядочности Ефремова, о том, что он «помогал людям». Пашаев подчеркнул, что сторона защиты добивается «справедливого приговора», но «не связанного с лишением свободы».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокурор потребовал приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы. Заседание суда, на котором будет оглашён приговор, состоится 8 сентября.