Тамбовские власти на госзакупках за пять лет сэкономили 4,5 млрд рублей
Тамбов, 3 сентября, 2020, 17:04 — ИА Регнум. В Тамбовской области в рамках региональной централизованной системы за пять лет было заключено более 45 тысяч государственных и муниципальных контрактов на общую сумму более 63 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. По итогам торгов образовалась прямая экономия бюджетных средств на сумму более 4,5 млрд рублей.
В Тамбове начал работу ежегодный форум «За эффективные, честные и прозрачные закупки», где сегодня, 3 сентября, подвели итоги работы системы госзаказа области. Сам форум проходит в режиме онлайн из-за рисков распространения коронавирусной инфекции, в нем принимают участие более 700 заказчиков.
Как отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Владимир Громов, 2020 год является юбилейным для системы контрактных отношений Тамбовской области.
В рамках региональной централизованной системы заказчиками всех уровней было заключено более 45 тыс. государственных и муниципальных контрактов на общую сумму более 63 млрд рублей. Прямая экономия бюджетных средств, образовавшаяся по результатам торгов, составила более 4,5 млрд рублей.
Четверть всех контрактов заключена с представителями малого бизнеса и социально ориентированными некоммерческими организациями. Цифровое сопровождение системы контрактных отношений обеспечивается государственной информационной системой «ГИС Закупки». Система развивается и обеспечивает 100-процентное электронное взаимодействие участников контрактной системы.
С июня 2019 года на платформе запущен региональный «Магазин малых закупок», в котором уже зарегистрировано более 1 тыс. государственных и муниципальных заказчиков.
Выстроенная в регионе централизованная система контрактных отношений показала свою эффективность и во время пандемии коронавируса, говорят региональные власти. Опыт Тамбовской области по формированию централизованной системы контрактных отношений, объединяющей областной и муниципальный уровень заказчиков, включен в «Белую книгу закупок» — тематический сборник лучших региональных практик, составленный Центром стратегических разработок.
Четыре года подряд (2016−2019) Тамбовская область получает оценку «Гарантированная прозрачность» и входит в пятерку лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок, при этом трижды занимает третье место среди регионов.
Совершенствование системы госзакупок продолжится. Во многом оно связано с изменениями в законодательстве о контрактной системе. Об этом рассказали столичные эксперты.
По итогам форума лучших работников бюджетных организаций, задействованных в системе госзакупок, наградили за вклад в развитие централизованной системы контрактных отношений.