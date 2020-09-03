Тамбов, 3 сентября, 2020, 17:04 — ИА Регнум. В Тамбовской области в рамках региональной централизованной системы за пять лет было заключено более 45 тысяч государственных и муниципальных контрактов на общую сумму более 63 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. По итогам торгов образовалась прямая экономия бюджетных средств на сумму более 4,5 млрд рублей.

Tambov.gov.ru На форуме «За эффективные, честные и прозрачные закупки»

В Тамбове начал работу ежегодный форум «За эффективные, честные и прозрачные закупки», где сегодня, 3 сентября, подвели итоги работы системы госзаказа области. Сам форум проходит в режиме онлайн из-за рисков распространения коронавирусной инфекции, в нем принимают участие более 700 заказчиков.

Как отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Владимир Громов, 2020 год является юбилейным для системы контрактных отношений Тамбовской области.

«Пять лет назад глава администрации области Александр Валерьевич Никитин предложил трансформировать смешанную систему государственных и муниципальных закупок Тамбовской области в централизованную. Нам предстояло объединить 250 государственных и более 800 муниципальных заказчиков в единое информационное пространство. Ответственным за обеспечение централизации закупок определен комитет государственного заказа области. Эту задачу мы выполнили. Система госзаказа работает уверенно, успешно, — сказал Владимир Громов. — Хочу подчеркнуть, что за нашей работой и теми большими суммами, которые проходят через систему госзакупок, стоят потребности и интересы жителей области. Мы работаем на их удовлетворение».

В рамках региональной централизованной системы заказчиками всех уровней было заключено более 45 тыс. государственных и муниципальных контрактов на общую сумму более 63 млрд рублей. Прямая экономия бюджетных средств, образовавшаяся по результатам торгов, составила более 4,5 млрд рублей.

Четверть всех контрактов заключена с представителями малого бизнеса и социально ориентированными некоммерческими организациями. Цифровое сопровождение системы контрактных отношений обеспечивается государственной информационной системой «ГИС Закупки». Система развивается и обеспечивает 100-процентное электронное взаимодействие участников контрактной системы.

С июня 2019 года на платформе запущен региональный «Магазин малых закупок», в котором уже зарегистрировано более 1 тыс. государственных и муниципальных заказчиков.

Выстроенная в регионе централизованная система контрактных отношений показала свою эффективность и во время пандемии коронавируса, говорят региональные власти. Опыт Тамбовской области по формированию централизованной системы контрактных отношений, объединяющей областной и муниципальный уровень заказчиков, включен в «Белую книгу закупок» — тематический сборник лучших региональных практик, составленный Центром стратегических разработок.

Четыре года подряд (2016−2019) Тамбовская область получает оценку «Гарантированная прозрачность» и входит в пятерку лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок, при этом трижды занимает третье место среди регионов.

Совершенствование системы госзакупок продолжится. Во многом оно связано с изменениями в законодательстве о контрактной системе. Об этом рассказали столичные эксперты.

По итогам форума лучших работников бюджетных организаций, задействованных в системе госзакупок, наградили за вклад в развитие централизованной системы контрактных отношений.