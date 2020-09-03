Москва, 3 сентября, 2020, 17:04 — ИА Регнум. Курс доллара на торгах в четверг, 3 сентября, опустился ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс

По состоянию на 16:47 мск доллар дешевел на 42 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигал 74,93 рубля.

Тем временем евро подешевел на 53 копейки — до 88,81 рубля.

Напомним, накануне рубль понёс максимальныедневные потери с апреля 2020 года на фоне заявления правительства ФРГ об отравлении Алексея Навального. К вечеру курс доллара поднялся на 1 рубль 83 копейки — до 75,41 рубля, евро подорожал на 1 рубль 49 копеек — до 89,15 рубля.