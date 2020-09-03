Тверь, 3 сентября, 2020, 17:03 — ИА Регнум. В Твери родители учеников новой школы имени Александра Атрощанка в микрорайоне Мамулино пожаловались на огромную очередь, которая образовалась перед входом в первый учебный день, 2 сентября.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Школьники

По словам очевидцев, на входе встретились несколько сотен школьников и их родителей, которые сбились в толпу в ожидании обязательной термометрии. Некоторым классам под дождём пришлось ждать опоздавших, так как в школу класс заходит сразу в полном составе.

В городском управлении образования объяснили, что родители привели своих детей раньше положенного — классные руководители предупреждали их, что каждый класс получает своё время в графике термометрии, сообщил портал Tverigrad. Согласно расписанию, интервал между прибытием старших и младших школьников должен составлять 20 минут.

При этом в соцсетях родители школьников усомнились в целесообразности новых рекомендаций Роспотребнадзора — по их мнению, разведение по разным кабинетам не имеет смысла, если перед школой будут собираться очереди, в которых остаётся шанс заразиться.