Сыктывкар, 3 сентября, 2020, 16:56 — ИА Регнум. В Коми началось досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления и главы республики. Первыми свои голоса отдали оленеводы, живущие в тундре.

Admhmao.ru Оленеводы

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, для организации голосования членам избирательной комиссии и наблюдателям пришлось добираться до оленеводов на вертолете.

Сообщается, что из 39 заявленных человек проголосовали только 14.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября жители республики выберут главу региона, депутатов парламента и местных советов.