Париж, 3 сентября, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 4 сентября встретится с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой, 3 сентября сообщает Agence France-Presse.

Hugo Passarello Luna Алассан Уаттара

Согласно сообщению офиса Макрона, переговоры будут проходить в Елисейском дворце в Париже. Одной из тем переговоров станут предстоящие выборы в Кот-д'Ивуаре.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько дней Макрон провел серию переговоров в Ливане и Ираке.

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