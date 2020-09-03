Калуга, 3 сентября, 2020, 17:43 — ИА Регнум. 3 сентября в Москве состоялась рабочая встреча главы Калужской области Владислава Шапши с генеральным директором Государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым.

Фото ГК «Росатом» Алексей Лихачёв и Владислав Шапша подписали протокол о намерениях между ГК «Росатом» и правительством Калужской области

На встрече было отмечено, что в год 75-летия атомной отрасли сотрудничество Калужской области и Госкорпорации «Росатом» выходит на новый уровень. Его основные направления — образование, наука и инновации, развитие бизнеса, формирование комфортной среды проживания в регионе.

В частности, участники встречи обсудили вопросы подготовки на территории Калужской области высококвалифицированных специалистов для предприятий и партнёров Росатома. Образовательная система Обнинска включает все этапы получения образования — от школы до повышения квалификации и переподготовки: атомные классы в школе, техникум, ИАТЭ НИЯУ МИФИ — техническая академия Росатома. Это пять учебных институтов: ядерной физики и технологий, биотехнологий, интеллектуальных кибернетических систем, лазерных и плазменных технологий, социально-экономических наук. Здесь обучаются 2500 студентов, в том числе 400 иностранных. В ходе встречи рассматривались перспективы сотрудничества по привлечению научных лидеров для руководства рядом направлений обучения в университете, пути формирования карьерной траектории для наиболее талантливых студентов, создание для них комфортных условий.

Речь так же шла о создании в Калужской области возможностей для реализации новых инновационных проектов ГК «Росатом». Так, планируется, что основными направлениями деятельности создаваемого в первом наукограде страны — в Обнинске инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий» станут ядерные исследования и разработки, ядерная медицина и фармацевтика, информационно-коммуникационные технологии. Якорным инвестором Центра является ГК «Росатом». Портфель инвестиций на 2020−2026 годы составляет 18 млрд. рублей. В числе значимых проектов — строительство завода по производству радиофармпрепаратов медицинского назначения по стандарту GMP, создание референсного объекта Центр ядерной науки и технологий, строительство многофункционального центра обработки стерилизации медицинских изделий, модификации материалов, ионизирующей обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции. Проект создания ИНТЦ включен в «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения».

ГК «Росатом» планирует принять активное участие и в формировании современной инфраструктуры Обнинска, сделав его площадкой по отработке инфраструктурных решений развития городов Росатома не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Речь, в частности, шла о реализации проекта «Умный город», предусматривающем прозрачное управление городом на основе «больших данных» и с использованием искусственного интеллекта.

По итогам встречи Алексей Лихачёв и Владислав Шапша подписали протокол о намерениях между ГК «Росатом» и правительством Калужской области.