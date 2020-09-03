Иерусалим, 3 сентября, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Первый грузовой рейс израильской национальной компании El Al в ОАЭ произойдёт 16 сентября, пишет 3 сентября The Jerusalem Post.

Dmitry Terekhov Самолёт Boeing-747 авиакомпании El Al

Груз — техника и сельхозпродукция — будет перевезён самолётом Boeing 747: сначала он долетит до Бельгии, а затем отправится в конечную точку — ОАЭ. Этот рейс в итоге станет регулярным.

Читайте также:Соглашение между ОАЭ и Израилем подпишут 18 сентября

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль и ОАЭ в середине августа достигли договорённости о полном восстановлении отношений. В последний день августа делегации из Израиля и США совершили перелёт в Абу-Даби.