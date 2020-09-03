Зампред Совфеда Андрей Турчак высоко оценил развитие Брянска за 4 года
Брянск, 3 сентября, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Фотографию с губернатором Брянской области Александром Богомазом сделал в Брянске на новом Литейном мосту заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Он с рабочей поездкой посетил 3 сентября объекты социальной и спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона.
Андрей Турчак ранее приезжал в Брянск в 2016 году. Он отметил изменения, произошедшие в регионе.
В рамках рабочей поездки Андрей Турчак почтил память героев Великой Отечественной войны и бойцов 6-й роты, возложив цветы к монументу «Воины и партизаны-освободители Брянска» и памятнику «Круговая оборона» и пяти бюстам погибших героев-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-ой гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии. На новом Литейном мосту зампред сделал селфи с губернатором и отправил фото вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, подтверждая, что объект готов к открытию.
В Бежицком районе Брянска рабочая группа посетила строящийся спортивно-оздоровительный комплекс. Он готов уже на 75%, его обещают сдать раньше срока — уже в ноябре 2020 года.
Ещё одной точкой поездки стал новый легкоатлетический стадион «Десна» — его реконструировали по федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы».