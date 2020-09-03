Брянск, 3 сентября, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Фотографию с губернатором Брянской области Александром Богомазом сделал в Брянске на новом Литейном мосту заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Он с рабочей поездкой посетил 3 сентября объекты социальной и спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

Bryanskobl.ru Андрей Турчак делает селфи на новом Литейном мосту в Брянске

Андрей Турчак ранее приезжал в Брянск в 2016 году. Он отметил изменения, произошедшие в регионе.

«За это время динамика просто колоссальная! Успешно реализуются партийные проекты, впечатляет количество построенных и строящихся спортивных сооружений, ремонт дорог, обустройство общественных пространств, комфортной городской среды. Будут и новые партийные проекты, поэтому важно услышать мнение в регионах, узнать, какие направления приоритетны», — отметил заместитель председателя Совета Федерации.

В рамках рабочей поездки Андрей Турчак почтил память героев Великой Отечественной войны и бойцов 6-й роты, возложив цветы к монументу «Воины и партизаны-освободители Брянска» и памятнику «Круговая оборона» и пяти бюстам погибших героев-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-ой гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии. На новом Литейном мосту зампред сделал селфи с губернатором и отправил фото вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, подтверждая, что объект готов к открытию.

В Бежицком районе Брянска рабочая группа посетила строящийся спортивно-оздоровительный комплекс. Он готов уже на 75%, его обещают сдать раньше срока — уже в ноябре 2020 года.

«Посетили отделение Брянской городской поликлиники № 1, корпус 3. Сейчас здесь по областной программе ведётся капитальный ремонт, на третьем этаже будет создан единый диспетчерский центр скорой помощи — это очень важно, чтобы грамотно выстроить логистику и вовремя доставить пациента в больницу. Рассказал о реализации областной программы по обеспечению врачей квартирами. Андрей Анатольевич предложил проработать вопрос дифференцированного подхода к медикам, работающим в городе и на селе», — сказал Александр Богомаз.

Ещё одной точкой поездки стал новый легкоатлетический стадион «Десна» — его реконструировали по федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы».