Сыктывкар, 3 сентября, 2020, 16:48 — ИА Регнум. В Коми собираются привить от гриппа 492 284 человека, этом 60% общей численности населения республики.

Прививка

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском Управлении Роспотребнадзора,

Первая партия поливалентной вакцины от гриппа для взрослых в Коми уже прибыла. Она включает эпидемически актуальные штаммы вируса А и вируса В.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Коми сообщил, что вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 поступит в республику в ноябре.