Приговор суда в отношении Ефремова будет объявлен 8 сентября
Москва, 3 сентября, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы 8 сентября объявит приговор по делу Михаила Ефремова, совершившего в наркотическом и алкогольном опьянении ДТП, в котором погиб человек.
Рафаэль Санти. Фигура Правосудия (фрагмент). 1519
Об этом 3 сентября заявила судья Елена Абрамова.
«Суд удаляется в совещательную комнату до 8 сентября для постановления приговора», — сказала Елена Абрамова в зале суда.
Судебное заседание начнётся в 11:00 мск.
Напомним, обвинитель требует для Ефремова 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Адвокаты просят «справедливый приговор», не подразумевающий лишения свободы для Ефремова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Ефремов признал в суде свою вину.