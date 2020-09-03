Москва, 3 сентября, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы 8 сентября объявит приговор по делу Михаила Ефремова, совершившего в наркотическом и алкогольном опьянении ДТП, в котором погиб человек.

Рафаэль Санти. Фигура Правосудия (фрагмент). 1519

Об этом 3 сентября заявила судья Елена Абрамова.

«Суд удаляется в совещательную комнату до 8 сентября для постановления приговора», — сказала Елена Абрамова в зале суда.

Судебное заседание начнётся в 11:00 мск.

Напомним, обвинитель требует для Ефремова 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Адвокаты просят «справедливый приговор», не подразумевающий лишения свободы для Ефремова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Ефремов признал в суде свою вину.