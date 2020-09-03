Москва, 3 сентября, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Столицу России было бы неплохо перенести из Москвы. К такой мысли подвел основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Dzinko Олег Дерипаска

Прямо о такой необходимости бизнесмен не заявил. Однако из его слов следовал логичный вывод, что подобные меры могли принести пользу всей стране.

«Столица занимается Москвой, а не другими регионами. Москва — да, — город миллионеров, страна другой категории. Так что вопрос — где находиться столице?» — сказал Дерипаска.

В ответ модератор форума уточнил, не предлагает ли выступающий переместить столицу в другой город, на что основатель РУСАЛа напомнил, что такой прецедент уже имел место быть и привел к хорошему результату.

«Один раз уже перевезли в Питер, если помните, был неплохой эффект», — заявил Дерипаска.