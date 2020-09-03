Ярославль, 3 сентября, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Ректором Ярославского государственного университета имени Демидова переизбран Александр Русаков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ЯрГУ.

Yarregion.ru Александр Русаков

Решение принято тайным голосованием на Конференции работников и обучающихся университета, которая состоялась 2 сентября.

«Я благодарю коллег за поддержку и доверие. Если говорить о ближайших планах, мы сосредоточимся на двух задачах: организация учебного процесса в условиях противодействия распространению COVID-19 и подготовка изменений в программу развития университета до 2030 года в рамках предполагаемого участия в конкурсе на вхождение в Программу стратегического академического лидерства, — заявил после голосования Александр Русаков.

Также переизбранный ректор анонсировал изменение системы управления в Ярославском государственном университете.