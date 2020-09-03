Москва, 3 сентября, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Обвинение в руководстве бандой киллеров прозвучало в адрес Сергея Фургала, экс-главы Хабаровского края, в Басманном суде Москвы. Соответствующее заявление сделала в суде сторона обвинения.

Sledcom.ru Задержание Сергея Фургала

По словам прокурора, вышеуказанные выводы подкрепляются заявлениями от свидетелей, из которых следует, «что они испытывают страх от действий обвиняемого». Затем гособвинитель добавил следующее:

«Эта угроза не ликвидирована и несёт не голословный характер. Так, Фургал руководил подразделением, занимающимся физическим устранением неугодных ему лиц».

В ответ на это бывший губернатор, а теперь обвиняемый в убийстве предпринимателей и в покушении на убийство, отказался признать себя виновным и обратился к участникам судебного заседания с таким вопросом:

«Какую бригаду я создал, кого я убивал?»

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 сентября, Фургал отказался признавать свою вину в убийстве хабаровского бизнесмена Евгения Зори.