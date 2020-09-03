Вашингтон, 3 сентября, 2020, 16:37 — ИА Регнум. США покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года, заявила 3 сентября журналистам официальный представитель американского Госдепа Морган Ортагус.

Yann Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

По её словам, Вашингтон будет искать других партнеров, заслуживающих большего доверия.

«Когда президент Трамп объявил о выходе США из этой организации, он ясно дал понять, что мы будем искать более транспарентных и заслуживающих доверия партнеров. Выход будет осуществлен 6 июля 2021 года», — сказала Ортагус.

При этом она подчеркнула, что США уже ищут партнеров, способных взять на себя обязанности ВОЗ.