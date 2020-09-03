Архангельск, 3 сентября, 2020, 16:36 — ИА Регнум. В новом учебном году у архангельской школы №17 должен был появиться современный стадион. Но к 1 сентября вместо него на пришкольной территории образовался лишь песчаный пустырь.

Arhcity.ru Место, на котором должен появиться современный стадион

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, в общей сложности на подготовку основания под устройство физкультурно-оздоровительного комплекса и установку огромного комплекса оборудования выделено порядка 35 млн. рублей. Из них около 10 млн. рублей — городские.

Arhcity.ru Место, на котором должен появиться современный стадион

Закупка оборудования проводилась комплексно — сразу для учреждений 19 регионов страны. Архангельская школа №17 получит оборудования на 25 млн. рублей: футбольное поле с искусственной травой, круговые и прямые беговые дорожки, зоны воркаута, уличных тренажеров и стритбола.

«Но прежде, чем оборудование будет установлено, подрядчику необходимо подготовить основание. Отставание от графика составляет 3 недели», — сообщили в горадминистрации.

Директор подрядной организации «Новый стандарт» Анастасия Русланова пояснила, что промедление связано с невозможностью приобрести у местных производителей бортовой камень. Сейчас он заказан в другом регионе, составлен новый график выполнения работ, который будет контролировать глава города.

«Стадион у 17-ой школы — одно из важнейших спортивных сооружений, которое сейчас модернизируется. Его ждут не только ученики этой школы, но жители всего микрорайона. Мы понимаем, что какие бы трудности ни были у подрядчика, до конца сентября основание должно быть подготовлено. В октябре придет комплект оборудования, и нужно будет начинать монтаж», — пояснил глава Архангельска Игорь Годзиш.

Отметим, что проектом не было предусмотрено дополнительное освещение стадиона. Этот «пробел» власти заметили только сейчас. Пока власти решили установить опоры, кто и когда будет финансировать эти работы — пока неизвестно.

Напомним, это не единственный объект в Архангельске, реализация которого забуксовала. Как сообщало ИА REGNUM, город срывает сроки выполнения работ по федеральному проекту благоустройства.