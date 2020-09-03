Архангельская школа осталась без спортплощадки из-за подрядчика
Архангельск, 3 сентября, 2020, 16:36 — ИА Регнум. В новом учебном году у архангельской школы №17 должен был появиться современный стадион. Но к 1 сентября вместо него на пришкольной территории образовался лишь песчаный пустырь.
Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, в общей сложности на подготовку основания под устройство физкультурно-оздоровительного комплекса и установку огромного комплекса оборудования выделено порядка 35 млн. рублей. Из них около 10 млн. рублей — городские.
Закупка оборудования проводилась комплексно — сразу для учреждений 19 регионов страны. Архангельская школа №17 получит оборудования на 25 млн. рублей: футбольное поле с искусственной травой, круговые и прямые беговые дорожки, зоны воркаута, уличных тренажеров и стритбола.
«Но прежде, чем оборудование будет установлено, подрядчику необходимо подготовить основание. Отставание от графика составляет 3 недели», — сообщили в горадминистрации.
Директор подрядной организации «Новый стандарт» Анастасия Русланова пояснила, что промедление связано с невозможностью приобрести у местных производителей бортовой камень. Сейчас он заказан в другом регионе, составлен новый график выполнения работ, который будет контролировать глава города.
Отметим, что проектом не было предусмотрено дополнительное освещение стадиона. Этот «пробел» власти заметили только сейчас. Пока власти решили установить опоры, кто и когда будет финансировать эти работы — пока неизвестно.
Напомним, это не единственный объект в Архангельске, реализация которого забуксовала. Как сообщало ИА REGNUM, город срывает сроки выполнения работ по федеральному проекту благоустройства.