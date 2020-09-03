Екатеринбург, 3 сентября, 2020, 16:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 3 сентября простились с писателем и командором Владиславом Крапивиным. В Храме-на-Крови состоялось его отпевание.

Алексей Колчин ИА REGNUM Храм-на-Крови. Екатеринбург

На отпевание пришли сотни людей. Среди них были в том числе и члены правительства Свердловской области, городские и областные депутаты и многие другие.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков отметил в своём выступлении, что книги Крапивина сыграли важную роль в жизни огромного количества людей, сформировали их нравственные ценности. Он подчеркнул, что из жизни ушёл выдающийся человек. Но у ныне живущих есть возможность встретиться в его романах с ним и с его взглядами на жизнь.

«Пусть память об этом человеке будет долгой и благодарной», — сказал Креков. Как сообщало ИА REGNUM, Владислав Петрович Крапивин умер рано утро 1 сентября.