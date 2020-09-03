Лондон, 3 сентября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent вновь опустилась ниже $44 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 3 сентяря.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

По состоянию на 15:51 мск на Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре опустилась до $43,59 за баррель.

Тем временем октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermеdiate) подешевели до $40,73 за баррель.

Цены на нефть на торгах снижаются второй день подряд. Нефть Brent в течение дня теряет уже 1,3%, а WTI — 1,7%. Аналитики отмечают, что обвал может быть связан с опасениями второй волны пандемии коронавируса.