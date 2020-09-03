Москва, 3 сентября, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Санкции Запада против Сирии и разграбление её природных ресурсов мешают восстановлению страны и урегулированию конфликта, заявил 3 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу на рабочей встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Сергей Шойгу

Российский министр обороны подчеркнул, что в Сирии произошли сильные изменения на всех направлениях обстановки, от борьбы с терроризмом до гуманитарной сферы.

«Негативное влияние на указанные процессы оказывают нелегитимные санкции стран Запада против Сирии», — сказал Сергей Шойгу.

При этом он подчеркнул, что особенно отрицательно влияет на процесс урегулирования нарушение суверенитета САР, разграбление природных богатств, производимые США и их сателлитами.

«Рука, которая нещадно грабит эту страну, это та рука, которая вводит санкции. Нужно приходить к тому, чтобы дать свободу сирийскому народу развиваться, сняв санкции, и прекратить воровство нефти», — подчеркнул Сергей Шойгу.