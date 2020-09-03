Москва, 3 сентября, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, готов сесть в тюрьму и уже собрал для этого вещи. Об этом изданию «Комсомольская правда» рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

«Он хорошо понимает. Он готов сесть в тюрьму и уже даже вещи собирал», — сказал Пашаев.

Он уточнил, что предупреждал своего подзащитного о таком развитии событий и не обещал ему оправдательный приговор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Ефремов признал в суде свою вину. Гособвинение запросило для него 11 лет колонии общего режима.